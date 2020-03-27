Россиянам предложили продавать не больше литра алкоголя за раз из-за коронавируса

В России предложили продавать не больше литра крепкого алкоголя на человека. И это тоже, по мнению авторов идеи, должно помочь в борьбе с коронавирусом.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением до 1 мая ограничить продажу алкоголя из-за пандемии. По мнению Хамзаева, нужно разрешить не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении издании.

«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — заметил Хамзаев.

В письме он ссылается на то, что Всемирная организация здравоохранения призвала воздерживаться от употребления алкоголя во время пандемии коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру его подхватили больше 532 тысячи человек. В России заразившихся — 840. Больше всего пациентов с COVID-19 в США, они обогнали Китай и Италию 26 марта. По последним данным, там больше 85 тысяч случаев.