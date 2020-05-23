Владельцы ресторанов составили свой план по выходу из изоляции
Как рассказали владельцы ресторанов газете «Ведомости», они решили составить план после того, как Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации. Участники ресторанного бизнеса назвали их «выстрелом в голову», поскольку эти ограничения никто не смог бы выполнить.
«Наши предложения более приземленные, их готовили практики. Надеемся, они будут учтены Роспотребнадзором, иначе рекомендации ведомства останутся лишь теорией, не имеющей ничего общего с реалиями жизни», — сказала основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.
Первым этапом рестораторы предложили считать действующий режим ограничений. Во время него заведения открыты только на доставку и самовывоз с соблюдением всех правил безопасности.
Когда в России начнется режим стабилизации, то есть будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению заболеваемости, по этому плану можно разрешить летние кафе, в которых столы буду стоять на расстоянии одного метра. Начнут работать заведения площадью до 200 метров с условием 50% посадочных мест. Уже во время второго этапа предлагается разрешить праздники, но только семейные и в отдельных залах.
При стойкой тенденции к снижению заболеваемости начнется третий этап, когда все предприятия общественного питания смогут работать при соблюдении нормативных требований. Разрешены любые массовые мероприятия до 100 человек.