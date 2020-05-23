Владельцы ресторанов составили свой план по выходу из изоляции

Российские рестораторы и отельеры разработали свой поэтапный план по выходу из изоляции. Они направили разработки в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минэкономразвития.

Как рассказали владельцы ресторанов газете «Ведомости», они решили составить план после того, как Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации. Участники ресторанного бизнеса назвали их «выстрелом в голову», поскольку эти ограничения никто не смог бы выполнить.

«Наши предложения более приземленные, их готовили практики. Надеемся, они будут учтены Роспотребнадзором, иначе рекомендации ведомства останутся лишь теорией, не имеющей ничего общего с реалиями жизни», — сказала основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.

Первым этапом рестораторы предложили считать действующий режим ограничений. Во время него заведения открыты только на доставку и самовывоз с соблюдением всех правил безопасности.

Когда в России начнется режим стабилизации, то есть будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению заболеваемости, по этому плану можно разрешить летние кафе, в которых столы буду стоять на расстоянии одного метра. Начнут работать заведения площадью до 200 метров с условием 50% посадочных мест. Уже во время второго этапа предлагается разрешить праздники, но только семейные и в отдельных залах.

При стойкой тенденции к снижению заболеваемости начнется третий этап, когда все предприятия общественного питания смогут работать при соблюдении нормативных требований. Разрешены любые массовые мероприятия до 100 человек.