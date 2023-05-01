Общество 01 мая 2023, 00:39 Кадыров захотел создать армию для защиты угнетенных Западом народов Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что хотел бы создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран. По его словам, это должна быть команда из людей со всего мира, сообщило РИА «Новости».

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — сказал политик.

Реклама

Это должна быть «конкретно подготовленная» команда патриотов, готовых отдать жизнь «не ради копейки, а ради порядка», считает глава республики. Кадыров отметил, что это на самом деле очень сложный путь, но «мы к этому стремимся и идем».

На днях Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев, в число которых вошли 17 чеченцев. Кандидатов в спецназ «Ахмат» подготовили в Российском университете спецназа в Гудермесе.