Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

Действующий руководитель Чечни Рамзан Кадыров будет участвовать в очередных выборах главы региона. Он официально выдвинул свою кандидатуру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на чеченский избирком.

В комиссии пояснили, что то срок выдвижения кандидатов на должность главы Чечни заканчивается 8 июля. Кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации не позднее 18:00 4 августа. Кандидатуру Кадырова выдвинуло региональное отделение «Единой России» 26 июня.

23 июня президент России Владимир Путин поговорил с Кадыровым по видеосвязи. Глава Российского государства предложил чеченскому лидеру снова пойти на выборы руководителя региона.

Путин подчеркнул, что Кадыров работает эффективно, находится в материале и знает ситуацию в регионе изнутри. Глава Чечни поблагодарил президента за доверие и отметил, что готов выполнить любое его поручение.