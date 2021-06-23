Путин предложил Кадырову участвовать в выборах главы Чечни

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову снова пойти на выборы руководителя республики. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Встреча Путина и Кадырова прошла по видеосвязи. Президент отметил, что глава Чечни делает большую работу на своем посту, но сделать предстоит еще очень многое, сообщил ТАСС.

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу», — сказал Путин.

Кадыров поблагодарил за доверие и заявил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».

По словам Путина, при Кадырове Чечня стала одним из самых безопасных регионов России, а также начала активно развиваться в экономической сфере.

«Одно дело — руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело — экономикой. Но меня порадовало то, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается», — добавил Путин, обращаясь к Кадырову.

Отдельное внимание глава государства обратил на то, как изменилась столица Чечни.

«Но сегодняшний Грозный кардинальным образом отличается от того, что было в советское время», — заключил президент.