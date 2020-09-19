Кадыров рассказал о неудавшейся провокации против властей Чечни

Кадыров написал, что в последнее время на различных социальных площадках развернулась массированная информационная кампания против руководства Чеченской Республики.

«Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь. Своим инструментом против России наши давние враги используют кучку предателей, продавшихся Европе», — поделился он.

Глава региона отметил, что все подобные провокации быстро пресекаются благодаря действиям властей и выстраиванию честного диалога с населением. Это позволяет быстро и эффективно решать все проблемы, которые волнуют жителей.

«Люди это видят, ценят и выражают нам свою поддержку», — пояснил Кадыров. Он особо отметил работу министра Дудаева за хорошо организованную работу региональных СМИ, которые оперативно доводят до граждан объективную информацию и ведут борьбу с фейковыми сообщениями.

Ранее телеканал «Грозный» сообщил, что западные провокаторы подготовили фейковое видео с лицом Рамзана Кадырова. По словам журналистов, DeepFake изготовили в одной из европейских лабораторий. Сейчас идет отбор кандидатов для участия в провокационных съемках с использованием образа главы Чеченской Республики.