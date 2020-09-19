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    19 сентября 2020, 19:56

    Кадыров рассказал о неудавшейся провокации против властей Чечни

    Анатолий Минкин

    Западные институты предпринимают попытки вызвать недовольство жителей Чечни руководством республики. Но вся их работа быстро пресекается. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром информации и печати республики Ахмедом Дудаевым.

    Кадыров написал, что в последнее время на различных социальных площадках развернулась массированная информационная кампания против руководства Чеченской Республики.

    «Такую же карту уже разыграли в Сирии, Ливии, Украине. Сейчас в эту игру пытаются втянуть братскую Беларусь. Своим инструментом против России наши давние враги используют кучку предателей, продавшихся Европе», — поделился он.

    Глава региона отметил, что все подобные провокации быстро пресекаются благодаря действиям властей и выстраиванию честного диалога с населением. Это позволяет быстро и эффективно решать все проблемы, которые волнуют жителей.

    «Люди это видят, ценят и выражают нам свою поддержку», — пояснил Кадыров. Он особо отметил работу министра Дудаева за хорошо организованную работу региональных СМИ, которые оперативно доводят до граждан объективную информацию и ведут борьбу с фейковыми сообщениями.

    Ранее телеканал «Грозный» сообщил, что западные провокаторы подготовили фейковое видео с лицом Рамзана Кадырова. По словам журналистов, DeepFake изготовили в одной из европейских лабораторий. Сейчас идет отбор кандидатов для участия в провокационных съемках с использованием образа главы Чеченской Республики.

    Новости SMI.FM