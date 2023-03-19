Общество 19 марта 2023, 19:25 Кадыров раскрыл значение часто используемого слова «дон» Глава Чечни Кадыров объяснил использование «дон» в своей речи связкой слов РИА «Новости»

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Часто звучащее в речи главы Чечни Рамзана Кадырова слово «дон» очень похоже на русский вариант выражения «короче говоря». Об этом сам глава российского региона заявил в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Запись опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кадыров подчеркнул, что слово «дон» ничего не обозначает, а используется для связки слов при построении предложений.

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«Бывает выражение „короче говоря“, то же самое „дон“. Для связки слов. Никакого значения оно не имеет, но свидетельствует, что я чеченец», — заявил Кадыров.

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Ранее глава Чечни объяснил постоянное ношение на пальце руки черного прибора, в котором внимательные зрители увидели медицинский аппарат и тревожную кнопку.

Кадыров пояснил, что это электронный счетчик молитв, который он постоянно носит с собой и снимает только на время сна. Прибор помогает руководителю региона следить, сколько раз в день он прочитал молитву о восхвалении пророка.