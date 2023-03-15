Власть 15 марта 2023, 17:04 Кадыров раскрыл секрет прибора, который постоянно носит на пальце Глава Чечни Кадыров назвал фантазиями нездоровой психики сообщения о своей болезни РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил обратиться к врачам авторам слухов о его неизлечимой болезни. Он добавил, что подобные фантазии могли родиться у людей с нездоровой психикой. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что никакой болезни у него нет — напротив, он здоров и полон сил.

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«Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — написал он.

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Глава региона добавил, что многие задаются вопросом, что за прибор чеченский лидер постоянно носит на пальце. Кадыров подчеркнул, что уже видел версии о том, что это тревожная кнопка и медицинский аппарат. Но это всего лишь электронный счетчик молитв, который он берет с собой во время бодрствования. Аппарат помогает отслеживать, сколько раз за день Кадыров восхвалил пророка.

Глава Чечни заявил, что участникам специальной военной операции нужно не жаловаться на условия, в которых они оказались, а самостоятельно решать проблемы. Он подчеркнул, что бойцам необходимо грамотно распределять свои силы и возможности и помнить о целях, с которыми они прибыли в зону проведения спецоперации.