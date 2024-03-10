Общество 10 марта 2024, 23:48 Кадыров поздравил мусульман с началом Рамадана Глава Чечни Кадыров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Он опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

Кадыров пожелал всем здоровья для соблюдения предписаний Корана и сунны.

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«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан!» — написал глава Чечни.

Он назвала этот месяц прекрасным временем, чтобы полностью посвятить себе поклонению Аллаху. Кадыров напомнил о важности милосердия, терпения и сострадания.

В преддверии священного месяца семья из Татарстана нашла в своем курятнике яйцо, на скорлупе которого проступила арабская вязь, обозначающая слово «Аллах». Такие чудеса действительно иногда происходят, заявил имам-мухтасиб Анвар Хамитов. Божественные знаки можно разглядеть и на семенах некоторых растений.