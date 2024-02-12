Общество 12 февраля 2024, 22:21 Курица снесла яйцо с надписью «Аллах» в Татарстане Жительница Татарстана рассказала, что ее курица снесла яйцо с надписью «Аллах» Freepik

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Семья из Татарстана нашла в своем курятнике яйцо, на скорлупе которого проступила арабская вязь, обозначающая слово «Аллах». Об этом сообщило издание «Бавлы-информ».

Необычное яйцо нашла жительница села Исергапово Бавлинского района Гульшат Тимаева.

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По словам имама-мухтасиба Анвара Хамитова, такие чудеса иногда происходят, причем божественные знаки можно разглядеть и на семенах некоторых растений. Он также предупредил, что эти надписи говорят о том, что все в нашей жизни происходит по воле Всевышнего.

По словам хозяйки курицы, в прошлом году они нашли такое же яйцо, но не обратили на это особого внимания и закрасили надпись фломастером.

«На этот раз с обеих сторон на скорлупе яйца можно прочитать слово „Аллах“ которое выделяется четко. Скоро начинается священный месяц Рамадан. Детям, внукам показали», — поделилась она.