Кадыров пообещал боевикам места на кладбищах или в театре

Глава Чечни подчеркнул, что его регион подготовил спецподразделения для борьбы с ИГ*. Поэтому потенциальных террористов ждет «горячая» встреча.

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно», — пошутил президент Чечни.

Продолжая диалог, Кадыров добавил, что российские войска в Сирии способны «навести порядок», а местные жители «со слезами на глазах» просили наших военных не уходить из страны.

Тем временем в Сирии без охраны оказались более десятка тюрем, в которых содержат иностранцев-террористов. Это произошло после ударов Турции, которая начала в стране операцию «Источник мира». В Минобороны РФ полагают, что из-за этого боевики смогут вернуться в родные страны и пропагандировать там свою идеологию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана в России террористической и запрещена.