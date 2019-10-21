Лагеря беженцев и тюрьмы с террористами остались без охраны в Сирии

Восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для террористов-иностранцев оказались без охраны в Сирии. К этому привели удары армии Турции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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Чтобы оказавшиеся на свободе боевики не разъехались по миру, странам нужно объединиться, считает Шойгу. «Налицо необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде», — заключил он. Россия готова поделиться с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе опытом по борьбе с боевиками.

Турция начала 9 октября операцию «Источник мира» в Сирии. Анкара объясняет это борьбой с участниками «Исламского государства» — террористической организации, запрещенной в РФ. Другим целями Турции стала Рабочая партия Курдистана, которую в стране также считают террористической. Операция началась с авиаударов, а потом вступила в наземную фазу. Войска Турции за несколько дней захватили Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

Операцию критикуют Россия и Сирия. Москва полагает, что действия Анкары усложнят борьбу с террористами, а Дамаск называет происходящее попыткой оккупации.