Кадыров поблагодарил чеченцев за участие в митинге против семьи Янгулбаевых

Чеченский народ показал свою четкую позицию против экстремистских и антирелигиозных проявлений членов семьи Янгулбаевых, выйдя на массовый митинг 2 февраля. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава республики Рамзан Кадыров.

Он выразил признательность и благодарность землякам за их убеждения.

«Какие только личности не пытались внести раскол в наше общество, но всех их постигла одна участь», — заявил Кадыров.

Лидер Чечни заверил, что та же участь будет ждать каждого, кто посягнет на наш мир, нашу религию, нашу честь и наше согласие, сообщил RT.

Вечером 2 февраля на площадь в Грозном вышли около 400 тысяч человек, они требовали наказать членов семьи Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество террористам.

Сайди Янгулбаев — экс-судья Верховного суда Чечни. Его сыновей Ибрагима и Байсангура подозревают в создании и ведении оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, который был признан экстремистским чеченским судом.

Сейчас всех членов семьи обвиняют в распространении, оправдании и поддержке терроризма и экстремизма.