Общество 23 февраля 2023, 17:47 Кадыров отметил заслуги российских солдат в зоне проведения СВО в День защитника Отечества Глава Чечни Кадыров поздравил президента Путина и российских военных с 23 Февраля РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в День защитника Отечества заявил, что гордится российскими солдатами, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции и защищают суверенитет страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Лишенные отдыха и сна, российские солдаты ведут непримиримую борьбу с взращенными Западом нацизмом и фашизмом, поработившими Европу, защищают суверенитет и целостность страны. Безусловно, они — наша гордость!» — написал он.

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Кадыров напомнил, что во все времена Россия была лакомым кусочком для многих захватчиков, однако «враг недооценивал скрытый потенциал населяющих ее многочисленных народов».

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«Поэтому враг на своем пути встречал непреодолимую преграду в лице защитников, готовых положить свои жизни на алтарь победы», — подчеркнул он.

Кадыров искренне поздравил президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, всех военнослужащих, ветеранов с праздником и выразил особую благодарность бойцам из Чечни, которые с честью продолжают выполнять свой гражданский долг перед Родиной на полях сражений.

Ранее глава государства заявил, что обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну.