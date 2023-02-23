Власть 23 февраля 2023, 16:41 Путин назвал заботу о российских солдатах обязанностью государства Президент Путин: святая обязанность государства — позаботиться о защитниках России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества заявил, что забота о военнослужащих полностью лежит на государстве. Его слова передал ТАСС.

«Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — сказал он.

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Ранее глава государства в своем поздравлении отметил, что армия и флот являются залогом безопасности и суверенитета страны, гарантией ее стабильного развития и будущего.

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В связи с этим Путин заявил, что российские войска продолжат получать передовую технику, в том числе ударные системы, современные средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские установки.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что сегодня Россия ведет борьбу против возродившегося нацизма, отстаивая интересы своих граждан.