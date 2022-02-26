Кадыров опубликовал опровержение фейка о «захваченных диверсантах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на фейковую новость, появившуюся сегодня в Сети. В ней рассказывалось о «захваченных диверсантах» России. Опровержение этой информации политик опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Вот такой смешной фейк гулял сегодня в сети, что якобы были захвачены российские диверсанты. Какие интересные диверсанты, у которых даже оружие украинского производства», — написал Кадыров.

В подтверждение своих слов Кадыров опубликовал пост из канала «Война с фейками». Оказалось, что оружие, которое видно на фотографиях, никогда не состояло на вооружении у ВС РФ.

«А вот уже опровержение этой лжи и доказательство, что это украинские солдаты и украинское оружие. А может, это те самые вояки, которые убежали, побросав оружие и технику из бригады, ранее захваченной нашими бойцами?» — предположил он.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы из Чечни готовы принять активное участие «в самых горячих точках» проведения специальной операции для защиты жителей ДНР и ЛНР.