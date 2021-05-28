Кадыров обвинил журналистов в попытке противопоставить его Путину после слов о прививках

Действующие в Чеченской Республике антиковидные меры направлены на то, чтобы избежать третьей волны пандемии и серьезных ограничительных мер. Но журналисты неверно трактовали полученную информацию. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что смысл его слов исказили и попытались выставить в качестве антагониста президента России Владимира Путина.

Ранее Кадыров объявил, что поручил провести широкую разъяснительную работу с населением о необходимости привиться от коронавируса. К этой кампании привлекли духовенство республики, чтобы донести необходимость процедуры. Тогда же он заявил, что отказавшихся сделать прививку нужно лечить в последнюю очередь.

«Нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей», — подчеркнул глава республики.

Кадыров отметил, что в случае нового роста заражений придется перейти на чрезвычайно жесткие ограничения. Вакцинация — это единственный способ этого не допустить. Он признался, что его мама была в числе первых людей, кто сделал прививку.

«Будь у меня хоть малая толика сомнений по поводу надежности инъекции, я ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску», — пояснил глава Чечни.

Он подчеркнул, что журналисты попытались противопоставить его заявление поручению президента России. Кадыров предложил сотрудниками СМИ для начала пообщаться лично вместо того, чтобы делать выводы и публиковать их для публики.

«Чушь ради политического скандала или попытки прославиться не красит журналиста. Я бы сравнил таких „мастеров пера“ с антипрививочными невеждами. И те и другие совсем не думают о людях и будущем страны», — подчеркнул он.

Кадыров добавил, что неоднократно называл себя «пехотинцем Путина».

«Ради исполнения его приказа, ради долга перед ним я готов проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности», — пояснил он.

Специальные комиссии вместе с духовенством Чечни начали ходить по домам жителей республики и рассказывать о важности вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения республики рассказал, что пилотный проект запустили в двух селах Ачхой-Мартановского района.