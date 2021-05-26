Кадыров предложил лечить отказавшихся от СОVID-прививки последними

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в каждом районе комиссии для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса. Отказавшимся после беседы от прививки Кадыров предложил предоставлять медицинскую помощь в случае заражения в последнюю очередь.

«Врач, имам, участковый, на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — рассказал Кадыров во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Его слова привела «Газета.ru».

Планируется, что специальные совместные с духовенством комиссии будут проводить подворные обходы. Жителям Чечни на встречах будут рассказывать о необходимости вакцинации.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, что с главой Ачхой-Мартановского района был запущен пилотный проект в двух селах с представителями всех направлений власти и медицины, «адресно подходили к каждому претенденту на вакцинацию».

Прививочная кампания в регионе идет не очень активно, уточнил Кадыров. Ученые с мировым именем, как пояснил глава Чечни, в один голос рекомендуют прививаться от коронавируса.

Минздрав не исключил начала третьей волны пандемии коронавируса в России. Будет ли новый виток таким же сильным, как предыдущие, зависит от количества привитых людей. Ведь чтобы противостоять коронавирусу и выжить, россиянам необходим коллективный иммунитет.