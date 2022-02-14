Кадыров обратился к Зеленскому с требованием выполнить Минские соглашения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому и украинцам. Он подчеркнул, что свое заявление делает как простой гражданин России. Текст обращения появился в Telegram-канале Кадырова.

Глава Чечни потребовал от Зеленского отказаться от клоунады и наконец исполнить свой долг перед собственным народом, чтобы не допустить «необратимых последствий».

«Сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова», — говорится в сообщении Кадырова.

Он подчеркнул, что президент России и все ее население не хотят войны, так как прекрасно понимают, к чему это может привести.

Вторую часть своего послания Кадыров посвятил жителям Украины. Он отметил, что любит их страну и прекрасно помнит со школы, что именно Киевская Русь стала местом, где зародились русская государственность и православная вера.

«Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — добавил глава Чечни.

Он отметил, что только пропаганда пытается вытравить из людей это чувство общности. По мнению Кадырова, он рассчитывает, что украинцы сами, без помощи извне смогут восстановить историческую справедливость и сделают все для вечного мира с Россией.

Обвинения в подготовке России к нападению на Украину в последние несколько месяцев постоянно появляются в западных СМИ. Официальные лица США и Евросоюза заявляют о подготовке новых санкций.

В Кремле и Министерстве иностранных дел все заявления о подготовке нападения неоднократно опровергали. Военные объяснили, что основной причиной эскалации стало желание нарастить военную группировку около российских границ и подтолкнуть Украину к силовому решению вопроса с Донбассом.