Общество 27 января 2023, 23:01 Кадыров назвал почти все страны Европы приверженцами сатанизма после сожжения Корана Глава Чечни Кадыров: в Европе растет такая же фашистская чума, как и в прошлом столетии Pxhere

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Почти все страны Европы являются приверженцами сатанизма. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров после очередного сожжения Корана. Пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Теперь уже нет никаких сомнений, что почти все европейские страны являются приверженцами сатанизма. В Копенгагене снова сожгли священный Коран», — заявил Кадыров.

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По его словам, в некоторых странах Европы сатанизм и нацизм прикрывают «свободой слова». Он сравнил происходящее с режимом Гитлер, только тот «прикрывался взращиванием чистой расы и очищением общества».

«В Европе растет такая же фашистская чума, как и в прошлом столетии», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни уверен, что Европа целенаправленно пытается разжечь религиозную вражду. Они хотят принудить мусульман защищать Коран и религию любой ценой, после чего обвинят их в преступлении. При этом, пояснил он, европейцев невозможно обидеть любыми ответными действиями. Если назвать их не мужчинами, они только приветствуют это. Также им безразличен собственный флаг, а святого для них ничего нет.

Кадыров назвал происходящее двуличием и призвал «давить натовцев любыми силами и средствами».

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан снова сжег Коран 27 января. Демонстрацию он провел у мечети в Копенгагене.