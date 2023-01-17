Общество 17 января 2023, 14:36 Кадыров назвал бывшего главкома сухопутных войск Болдырева генералом «бла-бла-бла» Кадыров ответил экс-главкому сухопутных войск Болдыреву и назвал его «генерал бла-бла-бла» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко ответил на заявление бывшего главнокомандующего сухопутными войсками Владимира Болдырева, упрекнувшего руководителя республики в необоснованной критике генерал-полковника Александра Лапина. Кадыров отметил, что сам является генералом, который, в отличие от Болдырева, занимает свой пост 20 лет и готов показать результаты своей работы. Об этом Кадыров заявил в интервью министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеду Дудаеву. Видеозапись опубликована в Telegram-канале главы Чечни.

Кадыров подчеркнул, что никакой критики Лапина в его заявлении не было, а только констатация факта.

Реклама

«Хочу сказать насчет Болдырева. Он просто „бла-бла-бла“. Историю почитайте, 2004 год, Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился», — напомнил глава республики.

Реклама

Чеченский лидер отметил, что сам является генералом Росгвардии и знает, «как проводить специальные и войсковые операции лучше, чем любой генерал».

Он добавил, что все его критики прежде, чем делать какие-то заявления должны посмотреть на опыт и результаты работы, которых он достиг.

«Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. И кто из нас лучше? Генерал-полковник „бла-бла-бла“ или генерал-полковник Кадыров?» — задался вопросом глава республики.

Кадыров выступил с критикой генерал-полковника Александра Лапина в октябре 2022 года после его приказа об отводе российских войск от Красного Лимана. Заявление главы региона возмутили бывшего командующего сухопутными войсками Владимира Болдырева. Он подчеркнул, что критиковать Лапина Кадыров не имел никакого права, так как является гражданским лицом.