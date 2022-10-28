Комбат «Востока» защитил генерал-полковника Лапина после критики Кадырова | 360°

Армия 28 октября 2022, 12:35 Комбат «Востока» защитил генерал-полковника Лапина после критики Кадырова Комбат «Востока» Ходаковский: военная удача складывается из множества факторов РИА "Новости"

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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заметил, что военная удача слагается из множества обстоятельств. Личные качества военачальника могут играть не ведущую роль. Так он в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю критику главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении боевого генерала Александра Лапина.

«На грабли неудачи может наступить и талантливый командир, а бесталанному, напротив, может сопутствовать везение — как тогда определить компетенцию?» — задался вопросом Ходаковский.

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По его словам, нужно осознанно подходить к вопросу дискредитации людей, принимающих важные решения. Он считает, что выставлять высшее командование состава «некомпетентными бездарями» неправильно. Ведь это влияет на мотивацию в обществе, особенно когда речь идет о мобилизации.

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Командир батальона отметил, что высказывающим критические суждения людям нужно быть особенно осторожными.

Кадыров в своем Telegram-канале обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина, который получил звание Героя России за участие в спецоперации. Кадыров заявил, что пытался связаться с Лапиным для обсуждения обороны населенных пунктов Торское, Ямполовка, Терны. Чуть раньше руководитель Чечни высказал мнение, что неправильные действия генерал-полковника стали причиной вынужденного отвода союзных сил из Красного Лимана.