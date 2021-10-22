Песков рассказал, увидят ли россияне кадры ревакцинации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность того, что Владимир Путин покажет кадры своей ревакцинации. По словам Пескова, решать это будет только сам глава государства.

Песков отметил: пока ему неизвестно, что по этому поводу думает сам Владимир Путин и поменял ли он свое мнение с момента предыдущей вакцинации. «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заключил он. Слова Пескова передает «РИА Новости».

Ранее Песков подтвердил, что Владимир Путин планирует ревакцинироваться в обязательном порядке. Но, судя по всему, это будет позже. На данный момент у российского лидера сохраняется очень высокий титр антител.

Президент рассказал, что привился отечественным препаратом «Спутник V», в конце июня этого года. Он некоторое время не рассказывал, какой именно российской вакцине отдал предпочтение. Массовая вакцинация стартовала в стране с 18 декабря 2020 года.