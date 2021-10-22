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    22 октября 2021, 04:29

    Песков рассказал, увидят ли россияне кадры ревакцинации Путина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о демонстрации кадров ревакцинации Владимира Путина

    Ирэна Вороник

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность того, что Владимир Путин покажет кадры своей ревакцинации. По словам Пескова, решать это будет только сам глава государства.

    Песков рассказал, увидят ли россияне кадры ревакцинации Путина

    Песков отметил: пока ему неизвестно, что по этому поводу думает сам Владимир Путин и поменял ли он свое мнение с момента предыдущей вакцинации. «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заключил он. Слова Пескова передает «РИА Новости».

    Ранее Песков подтвердил, что Владимир Путин планирует ревакцинироваться в обязательном порядке. Но, судя по всему, это будет позже. На данный момент у российского лидера сохраняется очень высокий титр антител.

    Президент рассказал, что привился отечественным препаратом «Спутник V», в конце июня этого года. Он некоторое время не рассказывал, какой именно российской вакцине отдал предпочтение. Массовая вакцинация стартовала в стране с 18 декабря 2020 года.