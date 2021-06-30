Путин рассказал, какой вакциной они с дочерью привились от коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил, что его просили не говорить, каким препаратом он привился от коронавируса. Однако на прямой линии назвал препарат.

Президент отметил, что в феврале, когда он делал прививку, в России в гражданском обороте были две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Путин подчеркнул, что оба препарата хорошие и он мог выбрать любой. Принимая это решение, он почти не советовался с врачами, а наблюдал за знакомыми, которые уже сделали прививки.

«Они обе хорошие, современные. Векторовская синтетическая, продвинутая, но, как мне показалось по своим знакомым, действует она меньше по времени. Хотя есть у нее свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, ни подъема температуры, никаких других побочных факторов», — отметил российский лидер.

Но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно больше. И принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более Вооруженные силы у нас прививаются им, а я Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Путин рассказал, что через четыре часа после первой прививки в месте укола появилась чувствительность. После второго компонента температура поднялась до 37,2, но пропала на следующее утро. Президент отметил, что прививаться нужно тем, кто переболел, а также тем, кто уже делал прививку раньше.

Прививка — не опасно. Нет ни одного серьезного осложнения. Ну, температура у меня поднялась, у дочки моей — она сделала „Спутник V“ — тоже, но через сутки все прошло Владимир Путин.

«В нормальных условиях, когда нет пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев. А когда рост заболеваемости — через шесть месяцев. Таковы рекомендации ВОЗ», — подчеркнул он.

Путин отметил, что после прививок заболевают в среднем 10%, но у них болезнь проходит в легкой форме.

«Ну, вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел. Вчера мне сказали: все, уже на работе. Близкие мои люди вакцинировались, но заболели — и все достаточно быстро прошло. Вакцинация имеет смысл», — отметил президент.

Путин отметил, что недавно награждал госпремиями создателей вакцин в Кремле. Они отметили, болезнь может тяжело протекать, но еще хуже отдаленные последствия.

«Всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Их достаточно много и у нас в стране, и за границей. Когда вакцинация идет широким фронтом, вроде все становится нормально, и нет необходимости прививаться, считают люди. Как только начинает снижаться до определенного порога, бам — и откуда ни возьмись появляются вспышки. И все бегут вакцинироваться. Надо прислушиваться не к людям, которые в этом мало понимают и пользуются слухами, а к специалистам», — подчеркнул российский лидер.