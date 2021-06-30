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    30 июня 2021, 12:20

    Путин рассказал, какой вакциной они с дочерью привились от коронавируса

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин отметил, что его просили не говорить, каким препаратом он привился от коронавируса. Однако на прямой линии назвал препарат.

    Президент отметил, что в феврале, когда он делал прививку, в России в гражданском обороте были две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Путин подчеркнул, что оба препарата хорошие и он мог выбрать любой. Принимая это решение, он почти не советовался с врачами, а наблюдал за знакомыми, которые уже сделали прививки.

    «Они обе хорошие, современные. Векторовская синтетическая, продвинутая, но, как мне показалось по своим знакомым, действует она меньше по времени. Хотя есть у нее свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, ни подъема температуры, никаких других побочных факторов», — отметил российский лидер.

    Но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно больше. И принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более Вооруженные силы у нас прививаются им, а я Верховный главнокомандующий

    Владимир Путин.

    Путин рассказал, что через четыре часа после первой прививки в месте укола появилась чувствительность. После второго компонента температура поднялась до 37,2, но пропала на следующее утро. Президент отметил, что прививаться нужно тем, кто переболел, а также тем, кто уже делал прививку раньше.

    Прививка — не опасно. Нет ни одного серьезного осложнения. Ну, температура у меня поднялась, у дочки моей — она сделала „Спутник V“ — тоже, но через сутки все прошло

    Владимир Путин.

    «В нормальных условиях, когда нет пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев. А когда рост заболеваемости — через шесть месяцев. Таковы рекомендации ВОЗ», — подчеркнул он.

    Путин отметил, что после прививок заболевают в среднем 10%, но у них болезнь проходит в легкой форме.

    «Ну, вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел. Вчера мне сказали: все, уже на работе. Близкие мои люди вакцинировались, но заболели — и все достаточно быстро прошло. Вакцинация имеет смысл», — отметил президент.

    Путин отметил, что недавно награждал госпремиями создателей вакцин в Кремле. Они отметили, болезнь может тяжело протекать, но еще хуже отдаленные последствия.

    «Всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Их достаточно много и у нас в стране, и за границей. Когда вакцинация идет широким фронтом, вроде все становится нормально, и нет необходимости прививаться, считают люди. Как только начинает снижаться до определенного порога, бам — и откуда ни возьмись появляются вспышки. И все бегут вакцинироваться. Надо прислушиваться не к людям, которые в этом мало понимают и пользуются слухами, а к специалистам», — подчеркнул российский лидер.