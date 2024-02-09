Общество 09 февраля 2024, 13:50 Кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами Ракова: центр «Профессии будущего» подписал соглашения со Сбербанком и Skillbox Unsplash

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Инновационный кадровый центр «Профессии будущего» в Москве подписал новые соглашения о партнерстве со Сбербанком и Skillbox. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что большинство москвичей, 95%, активно занимаются повышением квалификации, чтобы укрепить свои позиции на рынке труда или кардинально изменить вид деятельности. В ответ на этот запрос в конце прошлого года в столице открыли центр «Профессии будущего», предлагающий обучение по 75 коротким программам.

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Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики максимум 3,5 месяца благодаря сотрудничеству центра с ведущими компаниями, в том числе — «СберОбразованием» и Skillbox.

«Вместе мы запустили программы обучения по самым привлекательным профессиям в сферах информационных технологий, маркетинга и креативных индустрий», — рассказала Ракова.

В центре можно освоить профессии из сферы IT, дизайна, маркетинга и многих других.

Ранее служба занятости Москвы разработала тренинги по трудоустройству. Для соискателей пройдут онлайн-семинары и практические занятия.