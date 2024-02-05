Общество 05 февраля 2024, 12:22 Москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству Служба занятости Москвы разработала тренинги по трудоустройству РИА «Новости»

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Служба занятости Москвы подготовила для соискателей в столице тренинги, онлайн-семинары и практические занятия. Об этом сообщили в пресс-центре организации.

Образовательная программа охватит все аспекты поиска работы: от создания стратегии карьерного роста до тонкостей создания резюме и подготовки к встречам с потенциальными работодателями, а также повышения бизнес-квалификаций.

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«Помимо базовых профессиональных компетенций, современные работодатели особо ценят наработанные с опытом гибкие навыки. Чтобы оставаться востребованным в своей нише сотрудником, грамотно презентовать себя, в том числе после освоения новой профессии, их можно и нужно развивать», — рассказал директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Некоторые сессии пройдут в центре обслуживания «Моя работа» по адресу Шаболовка, 48. Например, 13 февраля горожан пригласят на деловую игру «Мое конкурентное преимущество», где они смогут разработать свои стратегии выделения на фоне конкурентов. На семинаре «Управляй своей карьерой» 20 февраля участники научатся выстраивать свои карьерные цели и разрабатывать персональные планы для их достижения.

В рамках проекта организуют несколько вебинаров — «Нейросети для бизнеса», «ИП или самозанятость» — и тренингов, таких как «Секреты создания визуального контента» и «Доверие как двигатель продаж».

Дополнительно состоятся мероприятия, посвященные помощи в трудоустройстве людей с инвалидностью. Так, 7 февраля пройдет встреча клуба «Хочу работать», ориентированного на соискателей с ограничениями по здоровью.