Качество школьной еды стало хуже из-за инфляции

Союз потребителей России предложил возместить региональным бюджетам рост цен на продукты питания, которые используются при приготовлении бесплатной еды для учеников начальных классов. Письмо с таким предложением уже направлено в правительство, сообщила газета «Известия».

Родители учеников из нескольких регионов сообщили об ухудшении качества школьной еды в текущем учебном году, рассказал председатель союза Петр Шелищ.

По его словам, родители из Пензы, Елабуги и других регионов жалуются, что детей кормят только кашами. Причем, как отметил Шелищ, если в прошлом учебном году они были на молоке, то теперь, похоже, их готовят на воде. Дети, как заметил собеседник издания, оценивают блюда как невкусные и несытные. Шелищ также заметил, что, по словам родителей, ученики начали просить есть сразу после школы, чего не было в прошлом году.

Получение письма союза изданию подтвердили в кабинете министров. В правительстве отметили, что обращение направлено в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономики.

Свыше четырех миллиардов рублей планируют выделить на горячее питание учеников младших классов Подмосковья в 2022 году. Особое внимание уделят контролю качества еды. Сумму выделят именно на бесплатное горячее питание, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Часть денег направят из областного бюджета, а оставшиеся средства — из федерального.