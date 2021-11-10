Качество школьной еды стало хуже из-за инфляции
Известия: российским школам предложили компенсировать рост цен на продукты
Союз потребителей России предложил возместить региональным бюджетам рост цен на продукты питания, которые используются при приготовлении бесплатной еды для учеников начальных классов. Письмо с таким предложением уже направлено в правительство, сообщила газета «Известия».
Родители учеников из нескольких регионов сообщили об ухудшении качества школьной еды в текущем учебном году, рассказал председатель союза Петр Шелищ.
По его словам, родители из Пензы, Елабуги и других регионов жалуются, что детей кормят только кашами. Причем, как отметил Шелищ, если в прошлом учебном году они были на молоке, то теперь, похоже, их готовят на воде. Дети, как заметил собеседник издания, оценивают блюда как невкусные и несытные. Шелищ также заметил, что, по словам родителей, ученики начали просить есть сразу после школы, чего не было в прошлом году.
Получение письма союза изданию подтвердили в кабинете министров. В правительстве отметили, что обращение направлено в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономики.
Свыше четырех миллиардов рублей планируют выделить на горячее питание учеников младших классов Подмосковья в 2022 году. Особое внимание уделят контролю качества еды. Сумму выделят именно на бесплатное горячее питание, отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Часть денег направят из областного бюджета, а оставшиеся средства — из федерального.