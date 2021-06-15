Подросток-инвалид из Салавата, в которого бросались камнями хулиганы, каждое утро приходит во двор, катается на качелях и поет песни. Об этом «360» рассказал его сосед и очевидец происшествия Дмитрий.

«Кто-то начал кричать на улице, я решил выглянуть. Взял телефон, начал снимать. Дети взяли камни, начали кидать в парня, который оказался инвалидом. Я его до этого видел, он каждое утро качается на качелях, песни поет. Он хромает, по нему видно, что он болен», — рассказал Дмитрий.

Он отметил, что по разговорам мальчика было понятно, что они не первый день его достают. Потом инвалид за ними побежал, но они убежали от него. По словам соседа, у мальчика проблемы с опорно-двигательной системой, но точный диагноз он не знает. Очевидец не стал вмешиваться в разборку. Он также не уверен, что кто-то мог вызывать полицию.

«Наверное, не так серьезно, чтоб полицию вызывать. Это уже родители должны разбираться», — заключил собеседник «360».

По данным газеты «Известия», полицейским уже удалось найти детей, которые кидались камнями в подростка-инвалида. Им девять и восемь лет. Сотрудники также связались с их родителями. Сейчас проводится проверка.