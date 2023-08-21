Подмосковье 21 августа 2023, 12:38 Губернатор Воробьев назвал Подмосковье самым заметным регионом по газификации Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов, заявил на совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Два полных года по президентской программе, при активном участии „Газпрома“ и „Мособлэнерго“, мы ведем догазификацию. Это коснулось 120 тысяч домов. Мы безусловно являемся самым заметным регионом по реализации этой программы и дальше продолжаем эту работу», — сказал он.

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За 10 лет к газу подключили около 200 тысяч жителей 588 населенных пунктов, но по особой цене и специальном режиме — только в рамках президентской программы. В 2021 и 2022 году по ней газифицировали 70 тысяч подмосковных домов.

«Прелесть программы заключается в том, что она продлена, и до 2030 года мы должны догазифицировать еще 515 населенных пунктов, где проживают 74 тысячи человек», — заявил губернатор.

В Подмосковье сложилась своя специфика газификации. Андрей Воробьев объяснил, что в некоторых деревнях жили, например, 100 человек, а зарегистрировались всего 10, 20 или 30 человек. Это сказалось на приоритетах, очередности участия населенных пунктов в программе.

«Знаю, что проводилась такая работа и прошу ее продолжать. Нужно понимать следующее: там, где растут населенные пункты, должна вестись работа и по регистрации граждан. И дом должен быть зарегистрирован», — поручил глава Московской области.

По данным на 18 августа, с начала 2023 года в Подмосковье по президентской программе подключили к газу 19 тысяч домов. К границам участков трубы подвели бесплатно.