Общество 15 января 2024, 20:34 Кабмин поддержал инициативу об изъятии имущества за фейки об армии РБК: в правительстве одобрили идею о конфискации имущества за фейки о ВС России РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество у людей, которых осудили за дискредитацию Вооруженных сил России. Правительственная комиссия одобрила этот проект, сообщил РБК.

В материале уточнили, что конфискацию предложили в тех случаях, когда осужденный распространял ложную информацию из корыстных побуждений или действовал по найму. Дополнения могут внести в статью 104.1 УК РФ.

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Также обсуждается изъятие орудия преступления и оборудования, которое принадлежит осужденному. Речь идет о компьютере, планшете или мобильном телефоне.

Кроме того, комиссия поддержала идею об ужесточении ответственности за деятельность, направленную против безопасности государства. В частности, нарушителей предложили лишать воинского или почетного звания, а также госнаград.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова, который сотрудничал со СМИ-иноагентами и призывал россиян не ходить в военкоматы.