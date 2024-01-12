12 января 2024, 12:54
Журналиста Серафимова объявили в розыск после сотрудничества со СМИ-иноагентами
МВД объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова по статье УК
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. Из базы розыска ведомства следует, что его ищут по статье Уголовного кодекса.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.
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Какая именно статья — не уточняется. Как сообщало РИА «Новости», журналист сотрудничал со СМИ-иноагентами. Ранее Серафимов сам сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Он связал это с тем, что призывал людей не ходить в военкоматы.
Ранее в розыск объявили сбежавших из России фехтовальщиков. Сергей и Виолетта Бида служили в Росгвардии, но самовольно оставили службу. В отношении них возбудили уголовное дело, шпажистам грозит до 10 лет тюрьмы. Однако Мать Биды уверяла, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны.
Сейчас спортсмены находятся в США и надеются получить американское гражданство. Сергей даже мечтает выступить за Соединенные Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако у него не так много времени, чтобы пройти все процедуры.
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