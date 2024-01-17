Общество 17 января 2024, 20:11 Наказания за ненасильственные преступления в России решили смягчить Вопрос смягчения наказания за ненасильственные преступления проработают в ГД РИА «Новости»

Читать 360tv в

Профильным комитетам Госдумы поручили проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анализом правоприменительной практики комитеты по госстроительству и законодательству, также по безопасности и противодействию коррупции займутся вместе с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным судом.

Реклама

После этого им нужно будет вынести предложения по корректировке действующего законодательства, а именно — по совершенствованию уголовного наказания за преступления, которые совершили без применения насилия или угрозы его применения.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», — указал Володин, пояснив необходимость обсуждения вопроса с деловым и бизнес-сообществом, чтобы учесть их предложения.

В Кремле отмечали, что в стране начали работу над проектом амнистии для ряда осужденных женщин.