Общество 26 февраля 2024, 10:50 Кабмин не поддержал законопроект о регистрации электросамокатов Законопроект о регистрации электросамокатов получил отрицательный отзыв кабмина РИА «Новости»

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Правительство России не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов, он получил отрицательный отзыв. Профильный комитет ГД порекомендовал отклонить проект в первом чтении. Об этом написала «Российская газета».

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов в октябре 2023 года. В документе указано, что он устранит правовую неопределенность статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) и применения средств контроля за соблюдением ПДД.

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Однако в кабмине сочли, что законопроект не предложил комплексного решения проблемы. В заключении профильного комитета ГД отметили, что авторы проекта не учли количество электросамокатов. Их регистрация может увеличить нагрузку на органы, которые этим занимаются.

При необходимости нужно создать отдельный орган для регистрации СИМ. Это повлечет за собой выделение средств из бюджета.

Ранее в ГД внесли проект закона о штрафах для нарушителей ПДД, которые передвигаются на электросамокатах.