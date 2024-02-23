Москва 23 февраля 2024, 09:22 Водителей СИМ призвали штрафовать за нарушения ПДД Проект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесли в Госдуму Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и гироскутеры, нарушивших ПДД. Документ опубликовали в думской базе данных без отзыва правительства РФ, обязательного для рассмотрения поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Нововведение в закон подразумевает наказание от тысячи до 1,5 тысячи рублей за оставление лицом, использующим для поездки СИМ, места ДТП, участником которого он стал при отсутствии признаков уголовного преступления. Штраф в размере 30 тысяч рублей могут ввести для самокатчиков, оказавшихся в момент аварии в алкогольном или наркотическом опьянении.

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В статью о нарушении ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении предлагается включить категорию водителей СИМ. К ним могут применить действующий штраф в 800 рублей за нарушение ПДД и штраф до 1,5 тысячи рублей для пьяных нарушителей ПДД. За передачу управления СИМ нетрезвому гражданину предлагается ввести штраф до 1,5 тысячи рублей.

Ранее комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала проект о штрафах за надписи и рекламу в электричках. В случае принятия закона нарушителям придется заплатить от 500 до 50 тысяч рублей.