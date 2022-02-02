К Земле летит облако плазмы

Ученая РАН Тамара Бреус рассказала, что к Земле летит облако солнечной плазмы, что может негативно сказаться на здоровье некоторых людей. Об этом сообщил сайт Vse42.ru.

По данным сайта «Дни.ру», это может произойти в феврале или в марте. Метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо: появится головная боль, слабость, боль в суставах.

«Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», — добавила Бреус.

Фотографии центра Млечного пути показали ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Им понадобились 200 часов наблюдений на протяжении трех лет, чтобы сделать первый снимок. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера.