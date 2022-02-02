Фотографии центра Млечного пути показали ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Им понадобились 200 часов наблюдений на протяжении трех лет, чтобы сделать первый снимок. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера.

Снимки размещены на сайте обсерватории. На первом из них Млечный путь расположен горизонтально, в центре находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой в четыре миллиона масс Солнца. Цвета на изображении условны: красным цветом обозначены участки, более интенсивно излучающие радиочастоты, серым — менее интенсивно.

На следующем изображении можно снизу справа заметить область Стрелец A*.

Светящиеся остатки взрыва сверхновой G359.1-0.5 запечатлены на третьем изображении. Слева можно увидеть «Мышь» — убегающий пульсар, справа — «Змея». Последняя является одной из самых длинных и известных радионитей.

С помощью новых данных, которые были получены благодаря телескопу MeerKAT, исследователи смогут детальнее изучить эти протяженные области.

В декабре 2021 года NASA запустило в космос самый мощный телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов. Предполагается, что преемник «Хаббла» поможет ученым в поиске ответов на вопросы о внеземной жизни и процессах на раннем этапе существования нашей Вселенной.