Арестованным и осужденным россиянам предложили дать доступ к госуслугам

Портал «Госуслуги» может стать местом, через которое арестованные или отбывающие наказание россияне смогут сообщить родным о том, где они находятся. Это решит проблему, когда люди не могут узнать, куда этапировали или в какой следственный изолятор поместили их близких.

Как сообщило РИА «Новости», с таким предложением в Совете Федерации выступила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

Она отметила, что сейчас у нее на руках около 50 обращений от людей, чьи родственники оказались под арестом. Но в каком именно Следственном изоляторе они находятся, неизвестно. Сейчас общественники обзванивают и лично посещают все учреждения московского УФСИН.

«Если бы можно было дать право каждому заключенному или задержанному написать заявление через „Госуслуги“ и там указать: „Прошу сообщить моему родственнику о том, что я нахожусь в таком ИВС, в таком-то СИЗО или в такой-то колонии“, то мы бы проблему эту сняли», — подчеркнула Меркачева.

Она пояснила, что ей известны случаи, когда поиски осужденного человека затягивались на шесть месяцев. Кроме того, в последнее время людей забирают в колонии, когда приговор еще не вступил в законную силу. При этом когда осужденного доставляют на апелляционное рассмотрение, он может объехать уже половину страны.