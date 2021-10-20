К делу московских врачей-репродуктологов добавилось еще шесть эпизодов продажи младенцев

Следственный комитет возобновил расследование в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра, которых обвиняют в торговле детьми. Как уточнил в беседе с ТАСС адвокат защиты Игорь Трунов, следствие добавило всем фигурантам дела еще шесть эпизодов продажи младенцев.

Теперь в уголовном деле эпизоды о продаже 24 младенцев, один из которых умер. «Всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы. По данным следователей, в деле фигурирует всего 24 ребенка, один из которых умер», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, каждый из этих случаев связан с биологическими родителями из Филиппин. Московский суд ранее арестовал еще одну женщину, которая сотрудничала с обвиняемыми и являлась суррогатной матерью одного из младенцев.

В конце июля СК РФ предъявил фигурантам дела обвинения. Им вменяют продажу детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. На время предварительного расследования под арест поместили семерых сотрудников, которые работали в Москве в сфере ЭКО. Еще одну фигурантку поместили под домашний арест.