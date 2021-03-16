Южноафриканский штамм коронавируса обнаружили в России

На территории России медики выявили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту», — сообщили на сайте ведомства.

Бразильский штамм на территории России выявлен не был. Еще в 16 случаях, как говорится в сообщении, медики нашли другие мутации коронавируса.

За последнее время было проведено более 8,1 тысячи образцов клинического материала у людей, прибывших из-за рубежа, контактных с ними. Также биоматериал брали у больных с подозрением на повторное инфицирование, у людей с устойчивостью к лечению и у детей до пяти лет с тяжелыми формами заболевания.

Ранее в трех европейских странах обнаружили случаи заражения новым «нигерийским» штаммом коронавируса. Ученые еще не изучили новый вариант до конца, но они опасаются, что вакцины не справятся со штаммом.