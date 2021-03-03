«Нигерийский» штамм коронавируса посчитали неуязвимым для вакцин. Но в России его не боятся

В трех европейских странах обнаружили случаи заражения новым «нигерийским» штаммом коронавируса. До сих пор ученые не изучили новый вариант до конца, но некоторые специалисты обеспокоены тем, что существующие вакцины не справятся со штаммом.

На севере Италии, в городе Брешия, зафиксировали новый «нигерийский» штамм коронавируса, сообщил ТАСС. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся вакцины могут быть бесполезными против «нигерийского» штамма.

Помимо «нигерийского», в Италии выявили «британский» штамм, который считается более заразным, и теперь в стране опасаются наступления третьей волны пандемии. Правительство даже закрыло детские сады и школы в местах с неблагоприятной эпидемической ситуацией. До недавнего времени они работали в условиях мини-локдауна. Также в Италии продолжают вводить более суровые карантинные меры на определенных территориях.

Опасен ли новый вариант коронавируса

Появление нового штамма породило обеспокоенность в научном сообществе на Западе. Профессор клеточной микробиологии Университета Ридинга Саймон Кларк рассказал газете The Guardian, что если новому варианту удастся распространиться по миру, то можно предположить, что приобретенный иммунитет в результате вакцинации или болезни притупится.

Однако российские специалисты дают более оптимистичный прогноз. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» развеял опасения по поводу нового варианта вируса.

Общих данных по „нигерийскому“ штамму пока нет. Нужно изучать дальше, чтобы убедиться, что есть опасность. Пока что тот вирус, который мы имеем, чувствителен к антителам, вырабатываемым современными вакцинами Анатолий Альтштейн.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у взрослых Министерства здравоохранения Московской области Ирина Шилкина посчитала, что нынешний штамм — это просто новый подвид.

Альтштейн уточнил, что если новый вариант будет отличаться по своей способности нейтрализовываться антителами, то придется менять вакцину.

Научный сотрудник также объяснил, что обычные противоэпидемические меры помогут смягчить его распространение, но если вирус будет быстро размножаться, то это будет малоэффективно. В нынешней ситуации, по мнению Шилкиной, передачу вируса затормозят прививочная кампания и соблюдение профилактических мер.

Африканская мутация

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря. Это произошло на фоне роста инфицированных в стране.

В феврале в Великобритании зафиксировали 38 случаев заражения новым «нигерийским» штаммом. Служба общественного здравоохранения Англии также сообщила, что пока нет доказательств того, что вариант распространяется быстрее или же чаще приводит к летальному исходу. Ведомство подчеркивало, что «нигерийский» штамм похож на «южноафриканский».

В начале марта «нигерийский» штамм нашли и в Словении. Всего в стране на тот момент выявили семь случаев, сообщило словенское агентство Sta. В России на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения новым вариантом вируса.