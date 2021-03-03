ЮрКисс ответил на неудобный вопрос Соловьева о своем успехе

Телеведущий Владимир Соловьев узнал, за что музыкант Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, получил орден от Владимира Путина. Оказалось, молодой человек организовывал концерты в Крыму, в Донбассе и Сирии. Причем делал это самостоятельно.

Соловьев побеседовал с ЮрКиссом в рамках трансляции на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Он поинтересовался, за какие заслуги 23-летний музыкант награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ходе беседы выяснилось, что пять последних лет Киселев занимался организацией концертов на территории Крыма, Донбасса и Сирии и участвовал в благотворительной деятельности в зонах конфликта.

Ведущий задал неудобный вопрос о роли отца ЮрКисса — Владимира Киселева — в успехах сына. Музыкант заметил, что в семейном бизнесе с 16 лет. Однако Киселев-старший, по его словам, постоянно в делах, поэтому все организационные моменты на полуострове, самопровозглашенных ЛНР и ДНР и САР ЮрКисс решал сам.

Успех своей деятельности молодой человек объяснил желанием работать на благо России.