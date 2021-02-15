Певец ЮрКисс (Юрий Киселев) признался сайту News.ru, что чувствует ответственность перед Отечеством после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше», — поделился артист.

По его словам, он работает с ранних лет и старается принести как можно больше пользы, в том числе и для своей страны. Он добавил, что ему еще более приятно, когда от руководства страны есть такая высокая оценка его работы.