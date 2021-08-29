Юрист рассказал, куда жаловаться на обнаглевших коллекторов

Действующие рамки закона для многих коллекторских агентств не являются помехой для того, чтобы нарушать права россиян. Люди могут обращаться с жалобами на таких коллекторов в ФССП, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Факты неправомерных действий коллекторов с применением криминальных методов встречаются с заметной регулярностью. Они не только нарушают ограничения на количество звонков и посещений должника, но и звонят со скрытых номеров, вводят в заблуждение, отказываются называть свои данные, посещают родственников и знакомых.

Попытки коллекторов мимикрировать под правоохранителей являются незаконными Это всего лишь работники коммерческих структур, нанятые бизнесменами, подчеркнул юрист.

Коллекторы не имеют права угрожать или применять физическую силу, оказывать психологическое давление, портить имущество, изымать собственность. Коллекторы не имеют прав взаимодействовать с беременными женщинами, матерями грудных детей, людьми на лечении в стационарах, инвалидами I группы.

Пожаловаться на коллекторов можно в территориальное отделение ФСПП.

«В заявлении стоит подробно описать все допущенные нарушения правил и ограничений, прописанных в законе № 230-ФЗ», — заявил Соловьев.

Переписка с коллекторами может стать важным доказательством. Со всех устройств можно делать скрины и заверять их у нотариуса. Аудио- и видеозаписи тоже помогут, как и свидетельские показания.

Ранее руководитель проекта «За права заемщиков» рассказал, как правильно общаться с коллекторами.