Эксперт объяснил, как разговаривать с коллекторами

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала для радио Sputnik, как правильно общаться с коллекторами. Необходимо сохранять спокойствие и задавать конкретные вопросы.

Если заемщик пропустил срок выплаты долга, кредитор может продать долг коллекторскому агентству. Лазарева пояснила, что в случае звонков от коллекторов, прежде всего нужно выяснить, от чьего имени они говорят.

«Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, — какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России», — сказала правозащитница.

Эти вопросы должны помочь связаться с кредитором напрямую, чтобы не общаться со сторонними коллекторами. Долг в любом случае выплачивается кредитору, а не взыскателю, поэтому у коллектора должны быть бумаги, подтверждающие, от чьего лица он действует.

«Он представляет кредитора, поэтому должна быть понятная цепочка для человека, которому звонят. Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают», — сказала Лазарева.

Связавшись с кредитором напрямую, заемщик уже может договориться о смягчении условий.