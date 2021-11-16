Юрист прокомментировал приговор Башкировой, сбившей детей в Солнцеве

Москвичке Валерии Башкировой, сбившей в Солнцеве трех детей, вынесли приговор с учетом смягчающих обстоятельств. Об этом NEWS.ru рассказала юрист Дарья Ахтырко.

«Это было впервые совершенное ею преступление, по неосторожности. Вероятно, суд также принял во внимание возраст осужденной», — сказала юрист.

19-летней Башкировой суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Валерия Баширова сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве 16 июля. В результате полученных травм двое детей скончались в больнице — им было три и четыре года. Девятимесячный ребенок пострадал — он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.