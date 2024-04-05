Общество 05 апреля 2024, 03:35 Юрист перечислил льготы для предпенсионеров в 2024 году Юрист Виноградов: предпенсионеры в 2024 году получат ряд льгот Freepik

Читать 360tv в

Предпенсионерами в 2024 году станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. К этому статусу прилагается ряд льгот, о них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — отметил юрист.

Реклама

Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, не используемое для коммерческих целей. Обладателям этого статуса полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток», добавил Виноградов.

Дополнительные льготы предпенсионерам может предоставить регион, информацию об этом можно получить в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как увеличить пенсию на 45%. Премиальные коэффициенты даются тем, кто поздно выходит на пенсию.