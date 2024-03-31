31 марта 2024, 01:27
Стало известно, как увеличить пенсию на 45%
Депутат ГД Чаплин: поздний выход на пенсию позволит увеличить выплаты на 45%
Поздний выход на пенсию дает пенсионерам премиальные коэффициенты. Благодаря ним можно увеличить выплаты на 45%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью News.ru.
«Некоторые пенсионеры сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы получить премиальные коэффициенты. Как результат, можно увеличить пенсию на 45%, если отложить выход на пенсию на 10 лет», — заявил Чаплин.
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Депутат напомнил, что средняя пенсия работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов и региона. Пока человек работает, пенсия выплачивается без учета индексации. Но после увольнения выплаты автоматически увеличиваются с учетом всех предыдущих повышений.
Ранее стало известно, каким категориям пенсионеров повысят социальные выплаты на 7,5% с 1 апреля.
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