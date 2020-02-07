Юрист оценил идею с упрощением получения российского гражданства
Специалист в области международного права Марина Силкина обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что иностранцам могут разрешить получать российское гражданство как второе.
Эта инициатива удивила Силкину. По ее мнению, она обесценивает институт гражданства России.
«Это закономерный процесс, потому что чем проще получить гражданство, тем вес и ценность этого института утрачивается», — заметила юрист.
По ее словам, судя по пояснительной записке, какой-либо имущественный ценз отпадает. Человеку не нужно будет подтверждать происхождение денежных средств как один из источников дохода.
«Это важный момент», — обратила внимание эксперт.