Юрист оценил идею с упрощением получения российского гражданства

Эта инициатива удивила Силкину. По ее мнению, она обесценивает институт гражданства России.

«Это закономерный процесс, потому что чем проще получить гражданство, тем вес и ценность этого института утрачивается», — заметила юрист.

По ее словам, судя по пояснительной записке, какой-либо имущественный ценз отпадает. Человеку не нужно будет подтверждать происхождение денежных средств как один из источников дохода.

«Это важный момент», — обратила внимание эксперт.