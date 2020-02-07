Иностранцам предложат «революцию в сфере гражданства»

Получить российское гражданство будет проще. Иностранцам разрешать сохранить первое гражданство.

Такие поправки в закон «О гражданстве РФ» готовит Кабмин. Как сообщила газета «Коммерсантъ», законопроект могут внести на рассмотрение в Думу уже в этом месяце после согласования с администрацией президента.

Группа для разработки поправок была создана в марте прошлого года распоряжением президента Владимира Путина. В нее вошли представители разных ведомств и депутаты, перед которыми поставили задачу привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 до 10 миллионов.

Сейчас для того, чтобы приобрести двойное гражданство, иностранцу нужно отказаться от первого. Это требование признали устаревшим и собираются исключить из законодательства.

По словам одного из членов рабочей группы Леонида Калашникова, могут также быть отменены требования о непрерывном проживании на территории РФ соискателя в течение пяти лет и пункт об обязательном наличии законного источника доходов.

О заявил, что законопроект «будет революционным»: «Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался».

Другие члены группы также указали, что законопроект является «правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу», так как за рубежом проживает достаточно большая русская диаспора, которую что-то связывает с Россией. Были упомянуты, к примеру, жители непризнанного Приднестровья, получившие гражданство Молдавии по упрощенной схеме.