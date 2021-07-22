Юрист объяснил, за что работника могут оставить без отпуска

Все работающие по трудовому договору имеют право на отпуск. Но по вынужденным причинам человека могут заставить оторваться от отдыха. Об этом предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По словам юриста, работодатель может отозвать сотрудника из отпуска только по исключительной причине. Это может произойти, если заболел заменяющий работник, случилась внезапная проверка налоговой службы или сломалось технологическое оборудование. При этом сотрудник должен дать свое согласие на прерывание отдыха.

«Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — пояснила Пшеничникова агентству «Прайм».

Она добавила, что хотя бы одна часть отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней.

Ранее главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин рассказал «360», что для настоящего отдыха необходимо переключиться со своей привычной деятельности на что-то другое.